Nordex Aktie: Neuer Großauftrag!

Am Dienstag konnte Nordex einen neuen Großauftrag vermelden. Diesmal geht es um einen Windpark in Finnland, der laut Nordex als sogenannter Schwachwindstandort gesehen werden kann. Auftraggeber ist demnach VSB (ein deutscher Projektentwickler, wie Nordex erläutert). Nordex wird den Angaben zufolge sieben Turbinen (Typ „N163/5.X") am Standort im Westen von Finnland errichten. Losgehen soll es allerdings erst ab dem Frühjahr 2022, so



