Nordex Aktie: Neue Geschäfte – neuer Trend?

Nordex meldete jüngst einen neuen Großauftrag aus Polen. Kurz davor wurde „offiziell“ ein erstes Produktionswerk in Argentinien eröffnet. Insofern wachsen die Kapazitäten zusammen mit den Aufträgen, sodass die Stimmung an den Märkten steigen dürfte. Dies zeigt sich tatsächlich in einem Kursgewinn von mehr als 2 %, nachdem der Titel zum Ende der Woche weitere Kursgewinne einfahren könnte.

Kursziel: 15 Euro

