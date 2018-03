Nordex: Aktie ein Musskauf – oder?

Weitere Suchergebnisse zu "Nordex":

Die Aktie von Nordex hat am Freitag einen weiteren Rückschlag hinnehmen müssen. Charttechniker sind derzeit aktiv. Die Aktie ist in den vergangenen Wochen ohnehin etwas schwächer geworden. Der Wert ist von einem Hochpunkt oberhalb von 11 Euro wieder auf weniger als 10 Euro nach unten gerutscht. Jetzt ging es auf weniger als 9 Euro nach unten. Dies könnte in den kommenden ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von Moritz von Betzenstein.