Nordex-Aktie: Meilenstein mit kurzer Wirkung!

Weitere Suchergebnisse zu "Nordex":

Nordex hat eine letztlich enttäuschende Woche an der Börse hinter sich: Nach einem Abschlag von drei Prozent am Freitag in Frankfurt, verabschiedete sich die Aktie des Windturbinen-Herstellers bei 16,16 Euro ins Wochenende. Eine Woche zuvor waren 16,23 Euro für die Nordex-Aktie aufgerufen worden. Nur kurz konnten Papiere von einer Nachricht profitieren, die vom Unternehmen als Meilenstein bezeichnet wurde.

Finanztrends Video zu Nordex



mehr >

Nordex überträgt Produktion in ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!