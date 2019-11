Nordex Aktie: Ein Meilenstein!

Weitere Suchergebnisse zu "Nordex":

Am Dienstag meldete sich die Nordex Group (kurz „Nordex“) mit der Nachricht, einen „Meilenstein erreicht“ zu haben. Und zwar hat das Unternehmen demnach den „1000sten selbstgefertigten Betonturm“ erstellt, und zwar für eine „AW125/3000 Anlage“. Bekanntlich ist Nordex auch in Südamerika recht aktiv, und insofern überrascht es nicht, dass dieser 1000ste selbstgefertigte Betonturm für einen Windpark in Südamerika („Lagoa dos Barros“) hergestellt ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung