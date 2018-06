Nordex-Aktie: Massiver Abverkauf – liegt darin eine Chance?

Weitere Suchergebnisse zu "Nordex":

Bei dem heutigen Kursverlust mag man eigentlich gar nicht an ein Kaufsignal denken, aber trotzdem scheint sich einiges bei der Nordex-Aktie zu tun. Für die Aktie geht es an diesem Dienstag um mehr als 6 % nach unten, nachdem sich in den letzten Wochen bereits eine Abwärtstendenz gezeigt hat. Der Wochenverlust summiert sich damit auf satte 11 %!

Ein Beitrag von Johannes Weber.