Nordex-Aktie: Mächtig unter Druck!

In den letzten fünf Handelstagen hat die Nordex-Aktie stark nachgegeben. Der Aktienkurs des Windkraftanlagenherstellers sank von 26,5 Euro auf ca. 22 Euro – ein Verlust von über 15 Prozent. Damit ist da Jahreshoch bei rund 28 Euro wieder in weite Ferne gerückt. Warum geriet die Nordex-Aktie so stark unter Druck in den letzten Tagen? Angst vor einem schwachen Ausblick Die Ursache des Kurssturzes ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!