Nordex-Aktie: Licht am Ende des Tunnels!

Bisher hat die Nordex-Aktie im Jahr 2018 noch nicht so richtig in die Spur gefunden. Zunächst wanderte die Aktie in den ersten Wochen des Jahres kräftig nach oben, nachdem mehrere Auftragseingänge den Kurs beflügelten. Anschließend folgte aber ein herber Rückschlag, der die Aktie auf das Mehrjahrestief bei etwa 7 Euro zurückbrachte. Nun ist die Nordex-Aktie wieder auf halber Strecke nach oben ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Johannes Weber.