Nordex-Aktie: Licht am Ende des Tunnels?

die gebeutelte Nordex-Aktie hat einen neuen Tiefpunkt erreicht. Die Aktie ist inzwischen weit unter die 10-Euro-Marke gefallen und notiert nun nur noch etwas über 7 Euro. Das Jahr 2017 war für die Aktie bisher ein desaströses Jahr. Der Kursverlust seit Jahresbeginn beziffert sich auf fast minus 65 %. Durch die Bestätigung des Abwärtstrends mit dem neuen Mehrjahrestief scheint sich auch keine Besserung anzudeuten.

Aktuelle Einschätzungen zum Chartbild: Bisher ist keine Bodenbildung erkennbar!

Trotz des wahnsinnigen Kursrückgangs ist eine Bodenbildung bisher nicht zu erkennen. Der Kurs der Nordex-Aktie fällt immer weiter nach unten und die erhoffte Stabilisierung bleibt bislang aus. Vielleicht kann der Relative Stärke Index der Aktie nun wieder etwas Auftrieb verschaffen.

Kurzfristige charttechnische Analyse: Naht nun die Rettung aus dem RSI?

Zum wiederholten Male ist die Nordex-Aktie in den überverkauften Bereich vorgedrungen. Bei den letzten Malen schaffte es die Aktie nicht nach oben auszubrechen. Deshalb dürfte es nun ebenfalls fraglich sein, ob die Aktie wieder in eine Aufwärtsbewegung übergehen kann. Allerdings deutet sich an diesem Donnerstag eine leichte Erholung an. Die Aktie kann bis zum Nachmittag fast 2 % zulegen. Gleichwohl sollten Anleger dies nicht überbewerten und erst einmal die nächsten Tage abwarten.

Ein Beitrag von Johannes Weber.