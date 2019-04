Nordex Aktie: Letzte Chance zum Kauf?

Weitere Suchergebnisse zu "Nordex":

Nordex konnte am Dienstag mit einem kleineren Verlust die Kurse zwar nicht weiter nach oben drehen. Dennoch stellen sich jetzt für den Wert die Vorzeichen klar weiter Richtung Norden. 20 Euro seien ein glaubhaftes Kursziel, meinen verschiedene Analysten. Denn: Die Aktie befindet sich in einem fundamentalen, charttechnischen und technischen Aufwärtstrend. Der Wert konnte alleine in den vergangenen vier Wochen einen Aufschlag ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Frank Holbaum.