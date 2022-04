Nordex-Aktie: Das Kursziel wieder weit entfernt!

Weitere Suchergebnisse zu "Nordex":

Am Mittwoch der vergangenen Woche erlebte die Aktie von Nordex einen kleinen Aufschwung. Von 16,51 Euro noch am Vortag, ging es mit den Papieren des Windturbinen-Herstellers bis auf 17,05 Euro nach oben – ein Plus von immerhin gut drei Prozent. Es war die Reaktion der Anleger auf die veröffentlichten Daten zum Auftragseingang im ersten Quartal. Seitdem aber ist die Nordex-Aktie… Hier weiterlesen