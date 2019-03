Nordex Aktie: Kursziel 14 Euro bleibt

Weitere Suchergebnisse zu "Nordex":

Nordex hat am Freitag zum Abschluss der Handelswoche einen kleinen Abschlag hinnehmen müssen. Am Gesamtbild des Unternehmens hat sich nach Auffassung von Beobachtern jedoch nichts verändert. Die Aktie ist in einem klaren Aufwärtstrend. Die Goldman Sachs-Bank hat den Wert als „Buy" eingestuft und sieht ein Kursziel bei 14 Euro. Diese Einschätzung ist bisher nicht revidiert worden. Das Potenzial errechnet sich demnach

Ein Beitrag von Frank Holbaum.