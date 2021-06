Nordex-Aktie: Kurs kommt nicht so recht in Schwung!

Weitere Suchergebnisse zu "Nordex":

Die Auftragslage bei Nordex ist nicht schlecht, unlängst informierte das Unternehmen die Öffentlichkeit über einen potenziellen Auftrag aus Australien. Die Vertragsverhandlungen befinden sich im fortgeschrittenen Stadium und es könnte bald zum Abschluss kommen. Konkret geht es um bis zu 180 Windräder des Typs N163/5.X von Nordex. Die Meldung wurde am 14.6 veröffentlicht, sodass sich in den nächsten Wochen was tun sollte. ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung