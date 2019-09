Nordex Aktie: Kommt jetzt die Trendwende?

Weitere Suchergebnisse zu "Nordex":

Nordex Aktie | ISIN:DE000A0D6554 | WKN:A0D655

Mit dem starken Abfall im August dieses Jahres, wurde der Unterstützungsbereich um 11 Euro, nach unten durchbrochen und damit zum Widerstand. Aktuell befindet sich der Kurs in der Nähe der steigenden Trendlinie, doch wird diese den Kurs stützen? Falls nicht, so rücken die Marken von 7 und 5 Euro in Fokus. Sollten die ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung