Nordex-Aktie: Kommt hier nun wieder Schwung rein?

Weitere Suchergebnisse zu "Nordex":

Die Nordex-Aktie verläuft nicht erst seit August in einem Seitwärtstrend. Die Aktie hat sich aber zumindest deutlich vom Jahrestief bei etwa 7 Euro abgesetzt. Der laufende Trend könnte auch in ein bullisches Rechteck oder in einer dreifachen Bodenstruktur münden. Steigende Kurse könnten auf die Chartformation folgen. Die gleitenden Durchschnitte schnitten sich in der Vergangenheit öfters einmal, wobei es aber aufgrund der ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Johannes Weber.