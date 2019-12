Nordex Aktie: Der Knaller!

Weitere Suchergebnisse zu "Nordex":

Nordex könnte zu einem „Klimawunder“ werden, meinen Analysten. Das Unternehmen für Windkrafträder müsste aus Sicht wirtschaftlicher Analysten in den kommenden Wochen von der Diskussion der Regierungsparteien profitieren. Dort geht es um die Frage, warum derzeit Flaute bei den Windkraftunternehmen gilt. Denn die Branche könnte mehr Windräder bauen, wenn die rechtlichen Rahmenbedingungen nicht so restriktiv wären. So wird verlangt, Windräder sollten künftig ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung