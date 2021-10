Nordex-Aktie: Ein Knall!

Weitere Suchergebnisse zu "Nordex":

Nordex konnte am Freitag erneut ein Plus von 1,5 % für sich verbuchen. Die Notierungen sind innerhalb von fünf Tagen sogar um mehr als 12 % nach oben geklettert. Dabei schaffte die Aktie eine echte Wende und könnte wieder in den Aufwärtstrend zurückkehren. Sind 20 Euro das nächste Kursziel?

Tropfen auf den heißen Stein

Die Urteile über die Wirtschaftskraft waren zuletzt fast vernichtend. ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



