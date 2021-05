Nordex-Aktie: Kein frischer Wind in Sicht?

Weitere Suchergebnisse zu "Nordex":

Die Nordex-Aktie ist heute mit herben Verlusten in den Börsentag gestartet, nachdem am Morgen die aktuellen Zahlen für das erste Quartal 2021 veröffentlicht worden sind. Bei Tradegate in Berlin verlor das Papier in den ersten Handelsminuten 4,5 % an Wert um anschließend nur moderat wieder aufzuholen. Die Talfahrt seit Ende April setzte sich damit beschleunigt fort. Gibt es da noch irgendwo ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!