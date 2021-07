Nordex-Aktie: Kaufen, Halten oder Verkaufen?

Weitere Suchergebnisse zu "Nordex":

Obwohl der Turbinenbauer Nordex regelmäßig neue Großaufträge an Land zieht, will die Aktie einfach keinen Schwung aufnehmen. Zum Auftakt in die neue Woche sank der Kurs im Tagesverlauf bis auf 15,31 Euro und markierte an dieser Stelle ein neues 2021er-Tief. Einen niedrigeren Wert wies der Anteilsschein letztmals Anfang November auf. Auf der Aktie lastet die Gewinnwarnung des Rivalen Siemens Gamesa. Diese ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



