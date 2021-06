Nordex-Aktie: Kaufen, Halten oder Verkaufen?

Weitere Suchergebnisse zu "Nordex":

Die Nordex-Aktie startet mit deutlichen Kursaufschlägen in die neue Woche. Zum Handelsauftakt am Montag gewinnt der Windanlagenbauer fast 8 Prozent hinzu und zählt damit zu den stärksten Werten an der Börse. Ist das schon die Wende zum Guten? Seit den Hochpunkten aus dem April bei 29,20 Euro hat die Aktie fast die Hälfte ihres Wertes verloren und am Freitag ein neues ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



