Nordex Aktie: Kaufen, Halten oder Verkaufen?

Weitere Suchergebnisse zu "Nordex":

Die Nordex-Aktie setzt ihre beeindruckende Kursrallye fort und stürmt von einem Hoch zum nächsten. Im November hat die Aufwärtsdynamik noch einmal zugenommen und am Dienstag zum Anstieg auf ein neues 3-Jahres-Hoch bei 20,22 Euro geführt. Dem Anteilsschein kommt dabei der in der Corona-Krise geschärfte Fokus auf Nachhaltigkeit und erneuerbare Energien entgegen. Zuletzt haben zwei Analystenstudien den Kurs beflügelt. In der vergangenen ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung