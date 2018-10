Nordex-Aktie: Kann der Seitwärtstrend durchbrochen werden?

Weitere Suchergebnisse zu "Nordex":

Die Nordex-Aktie strotzte gestern trotz des schwächelnden Gesamtmarktes vor Kraft, auch die ersten Handelsstunden am Donnerstag sehen positiv aus. Der Kurs orientiert sich wieder nach oben und das tut der Aktie gut. Zielsicher steuert der Kurs nun auf die 38-Tagelinie zu. Unterstützende Effekte kamen zuletzt aus dem Relative Stärke Index und dem MACD. An Kaufsignalen mangelt es der Aktie also nicht.

Ein Beitrag von Johannes Weber.