Nordex Aktie: Jetzt wird es spannend!

Die Kursentwicklung von Nordex am Freitag war an Spannung kaum zu überbieten. Die Aktie war drauf und dran, die sowohl psychologisch als auch charttechnisch wichtige Hürde bei 10 Euro zu nehmen. Am Morgen ging es rauf bis auf 9,90 Euro. Dann gab das Papier jedoch bis zum Nachmittag wieder bis auf 9,60 Euro nach. Der Versuch zum Durchbruch ist damit noch ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von Robert Sasse.