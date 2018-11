Nordex-Aktie: Jetzt kracht es!

Weitere Suchergebnisse zu "Nordex":

Nordex ist am Mittwoch erneut in die Tiefe gerauscht. Es ging um fast 4 % nach unten. Der Wert des Kurses an den Börsen ist damit nach Ansicht von Analysten deutlich im Abwärtstrend. Charttechniker hatten die Grenzen von 8,50 Euro und darunter bei 8,00 Euro als klare Haltepunkte ausgegeben, die nicht hätten verletzt werden sollen/dürfen. Geht es nach den Regeln der ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Frank Holbaum.