Nordex Aktie: Ist der Kursrutsch gerechtfertigt?

Weitere Suchergebnisse zu "Nordex":

Was ist denn da bei der Nordex-Aktie los – wieso ist der Kurs so unter Druck? Während ich diese Zeilen schreibe (Donnerstag zwischen ca. 13h und 14h) liegt die Aktie im Xetra-Handel mit ca. 11,4% im Minus. Was ist da los? Die Meldung von gestern (Mittwoch), dass Nordex einen Auftrag in Brasilien mit 399 MW Volumen gewonnen hat, kann es ja ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung