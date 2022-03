Nordex-Aktie: Höhenflug aus Gründen!

Weitere Suchergebnisse zu "Nordex":

Vor gut einer Woche hatte Nordex für schlechte Nachreichten gesorgt: In Folge des hohen Wettbewerbs- und Kostendrucks werde die Rotorblattproduktion am Rostocker Standort eingestellt, hieß es. 600 Arbeitsplätze sind beim Windturbinen-Hersteller betroffen, ein Sozialplan soll die größten Härten abfedern. An der Börse allerdings erlebt die Nordex-Aktie seit Montag einen wahren Höhenflug. Das hat wohl vor allem mit der Absicht der Bundesregierung ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



