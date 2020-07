Nordex-Aktie – Hochinteressant!

Weitere Suchergebnisse zu "Nordex":

Eines vorweg: Die Nordex-Aktie ist hochinteressant, aber auch spekulativ. Denn seit April 2019 ist ein langfristiger Abwärtstrend intakt! Zudem prallte der Wert erst im Juni an der 200-Tage-Linie nach unten ab. Trotzdem: Das Thema Windkraft und die Nordex-Aktie könnten wieder in Fahrt kommen! So hat das Unternehmen erst Mitte Juni bekanntgegeben, dass die Nordex Group einen Auftrag in Höhe von 43 ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



