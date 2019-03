Nordex Aktie: Hier wartet jetzt die Feuertaufe!

Weitere Suchergebnisse zu "Nordex":

Feuertaufe für Nordex im Großherzogtum: Zum ersten Mal in der Unternehmensgeschichte konnte der Windkraftspezialist offenbar eine Order aus Luxemburg ergattern. Dies kündigte Nordex am Mittwoch im Rahmen einer Pressemitteilung an.

Demnach liefert der Turbinenhersteller für den Windpark „Wincrange“ insgesamt sieben Anlagen der Baureihe „N131/3300“. Gesamtleistungskapazität: rund 23 Megawatt. Kunde sei der Projektierer „PW34 S.a.r.l.“ aus Derenbach. Zudem habe man mit dem Partner ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Marco Schnepf.