Nordex-Aktie: Hier kann viel passieren!

Für Nordex geht es aufwärts an der Börse: Die Aktie fährt am Mittwoch zwischenzeitlich ein Plus von etwa 3 Prozent ein. Die Nordex-Gruppe erhielt im vierten Quartal Aufträge für 491 neue Windkraftanlagen – das stärkste Quartal 2020.

Viele User des Finanztrends-Forums erwarten aufgrund der hohen Auftragseingänge Aufwind für den Titel, sehen eine positive Kursentwicklung jedoch weitestgehend erst langfristig eintreten. Ein Meinungsbild aus



