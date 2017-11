Nordex-Aktie: Hat sich nun endlich ein Boden gebildet?

Weitere Suchergebnisse zu "Nordex":

Liebe Leser,

in den letzten Handelstagen konnte sich der Kurs der Nordex-Aktie wieder etwas stabilisieren. Zuvor ging es mit dem Ökostrom-Titel weiter bergab, sodass sich der Abwärtstrend erst einmal fortsetzte. Ein neues Jahrestief war die Folge dieser Abwärtsbewegung.

Aktuelles Chartbild: Wohin kann es nun mit der Nordex-Aktie gehen?

Da der abwärts verlaufende Trend weiterhin intakt ist, kann ein weiterer Kursrückgang erst bei einer Beendigung dieses Trends ausgeschlossen werden. Davon ist die Nordex-Aktie aber weit entfernt, sodass es sich bei Long-Positionen um einen spekulativen Einstieg handelt.

Charttechnische Analyse: Aktie muss die 11-Euro-Marke überwinden!

Um aus dem Abwärtsstrudel herauszukommen, muss die Nordex-Aktie das letzte Hoch bei fast 11 Euro überschreiten. In diesem Fall würde sich eine Aufwärtsbewegung bilden, die einen neuen Trendverlauf einläuten könnte. Wenn die derzeitige Kursstabilisierung anhält, könnten Gegenbewegungen nach oben in den Bereich um 9,36 Euro gehen und sogar noch weiter hinauf in Richtung der 38-Tagelinie.

Diese Lithium-Aktien werden bald boomen!

Öl war gestern! Erfahren Sie nur heute KOSTENLOS: Deshalb startet Lithium jetzt erst richtig durch! Diese 5 Aktien werden 2017 einschlagen! Exklusiv und KOSTENLOS sichern!

HIER klicken und „Lithium-Report“ KOSTENLOS herunterladen!

Ein Beitrag von Johannes Weber.