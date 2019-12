Nordex Aktie: Hält der jetzt so an?

Weitere Suchergebnisse zu "Nordex":

Nordex Aktie | ISIN:DE000A0D6554 | WKN:A0D655

Aktuelle Situation im Tageschart: Ein strammer Aufwärtstrend ist seit August zu erkennen. So konnte das Wertpapier in der Spitze über 50 % gut machen. Doch hält dieser Trend so an? Positiv zu beurteilen ist auf jeden Fall das Überwinden der 200-Tage-Linie. Diente sie in der Vergangenheit oft als Widerstand, so könnte diese jetzt den Aktienkurs tragen