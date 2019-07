Nordex Aktie: Hält der Support-Bereich?

Weitere Suchergebnisse zu "Nordex":

Nordex Aktie | ISIN:DE000A0D6554 | WKN:A0D655

Die Aktie des Herstellers von Windkraftanlagen muss in der aktuellen Handelswoche weitere Verluste in Kauf nehmen. Aus charttechnischer Sicht heraus, befindet sich der Kurs gerade in einem Unterstützungsbereich. Dieser bildet sich aus den Hochpunkten von Anfang 2018, um 11,00 Euro herum. Gelingt es den Bullen nicht diesen Bereich zu verteidigen, drohen weitere Rückgänge bis ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



