Nordex Aktie: Glückwunsch!

Seit September 2011 ist der deutsche Windturbinenbauer Nordex in Finnland aktiv. Jetzt hat der Konzern einen beachtlichen Meilenstein in dem skandinavischen Land geschafft, wie Nordex kürzlich mitteilte. Demnach konnte man im Sommer durch einen 40 Megawatt-Auftrag für Windenergieanlagen des Typs „N163/5.X“ die Schallmauer von insgesamt mehr als einem Gigawatt verkaufter Leistung in Finnland überschreiten.

