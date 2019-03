Nordex Aktie: Gigantisch….

Weitere Suchergebnisse zu "Nordex":

Schon in den vergangenen Tagen haben wir an dieser Stelle die Aktie von Nordex stark eingeschätzt. Das bestätigte sich am Mittwoch, nachdem der Wert einen Aufschlag von mehr als 10 % nach oben verzeichnete. Der Grund könnte darin bestehen, dass Nordex am Tag zuvor eine „neue Turbine" ankündigte und zudem einen weiteren Umsatzanstieg ankündigte. Nun ziehen die Märkte hinterher, das Unternehmen

Ein Beitrag von Frank Holbaum.