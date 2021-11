Nordex-Aktie: Das Geschäft kommt in Fahrt!

Weitere Suchergebnisse zu "Nordex":

Die Nordex-Aktie hat nach erfolgreichem Wochenverlauf mit Handelsbeginn am Freitag wieder erheblich nachgegeben. Am Morgen sackte sie gegenüber dem Schlusskurs von Donnerstag um mehr als 5 % ab und notierte in Frankfurt deutlich unter 16,00 Euro. Zuvor hatte sie von einer Reihe neuer Windenergieprojekte mit Nordex-Beteiligung profitiert.

Wachsen wie Pilze bei Regen

Mit der laufenden Auftragsserie setzt Nordex sein angekündigtes Erholungsprogramm um.



