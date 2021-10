Nordex-Aktie: Fantasie und Aufwärtspotenzial!

Weitere Suchergebnisse zu "Nordex":

Die Stimmung für die Nordex-Aktie hat sich aufgehellt. Zwei längere weiße, also positive Wochenkerzen zeigen wieder Kaufneigung an. Zum einen natürlich stützt die Stimmung für Nordex die absehbare Regierungsbeteiligung der Grünen als auch die allgemeine Tendenz aller Parteien, der Windkraft wieder zu mehr Bedeutung in den kommenden Jahren zu verhelfen – nicht nur in Deutschland.

Zum anderen die jüngsten Daten mit gutem ...



