Nordex-Aktie: Extrem schwer einzuordnen!

Noch Mitte vergangener Woche sah es nicht gut aus für Nordex an der Börse: Auf bis zu 17,10 Euro waren die Papiere des deutschen Windturbinen-Herstellers zurückgefallen. So tief notierte die Nordex-Aktie 2021 noch nie. Doch seitdem hat sich einiges getan: Bereits am Freitag schloss die Aktie wieder bei 19,02 Euro, bevor es am Montag zu einer erneuten Korrektur auf 18,20 Euro



