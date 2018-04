Nordex-Aktie: Erst der Widerstand kann die Kursrakete stoppen!

Weitere Suchergebnisse zu "Nordex":

Liebe Leser,

nachdem die Nordex-Aktie im ersten Quartal trotz guter Auftragsbücher schwer zu kämpfen hatte, scheint sich nun eine Wende abzuzeichnen. Nach der gestrigen Kursrakete, die die Aktie am Widerstand bei 9,36 Euro abprallen ließ, startet die Nordex-Aktie heute verhalten in den Handel. Bis in den Nachmittag hinein gibt die Aktie gut 3 % ab. Grund hierfür könnte der Analystenkommentar der US-Investmentbank ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von Johannes Weber.