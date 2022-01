Intel Aktie: Unternehmen ernennt David Zinsner zum CFO!

Weitere Suchergebnisse zu "Encavis":

Der Chipriese Intel Corporation (INTC) hat am Montag bekannt gegeben, dass er David Zinsner mit Wirkung zum 17. Januar 2022 zum Finanzvorstand ernannt hat.

Das ist passiert

Zinsner kommt von Micron Technology Inc. zu Intel, wo er zuletzt als CFO tätig war. Er verfügt über mehr als 20 Jahre Finanz- und Betriebserfahrung in der Halbleiter- und Fertigungsindustrie. Zinsner wird an CEO Pat Gelsinger ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



