Nordex Aktie: Eine beunruhigende Nachricht!

Weitere Suchergebnisse zu "Nordex":

Die Phase des Aufschwungs an der Börse scheint für Nordex erst einmal vorbei: Die Aktie des Windturbinen-Herstellers hatte sich zuletzt innerhalb von nur einer Woche von knapp neun auf bis zu 10,30 Euro am vorvergangenen Dienstag verbessert. Eine Woche später allerdings ging die Nordex-Aktie bei nur noch 9,32 Euro aus dem Xetra-Handel, was einem Wochenminus von annähernd zehn Prozent entspricht. Am ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung