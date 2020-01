Nordex-Aktie: Dreht der Wind?

Weitere Suchergebnisse zu "Nordex":

Liebe Leser,

letzte Woche berichteten unsere Autoren, wie es derzeit um Nordex bestellt ist. Hier ihr Fazit:

Finanztrends Video zu Nordex



mehr >

Der Stand! Obwohl Windkraftanlagen nur noch in bestimmtem Abstand zu Siedlungen errichtet werden dürfen, sieht es derzeit bei Nordex vielversprechend aus. Die Entwicklung! In 2019 hat sich die Aktie von Nordex um rund 60 Prozent verbessern können und Ende 2019 wurden zudem mehrere auslaufende Verträge verlängern, so ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!