Nordex-Aktie: Diese Unterstützung muss halten, sonst …

Weitere Suchergebnisse zu "Nordex":

Zweimal rannten die Käufer im September gegen die 50-Tagelinie an und in beiden Fällen holten sie sich eine ziemlich deutliche Abfuhr. Zunächst Anfang September und dann noch einmal am 24. September gelangen nur kurzzeitige Ausflüge über den gleitenden Durchschnitt. Als Konsequenz dieser Schwäche fiel die Nordex-Aktie in der vergangenen Woche wieder zurück.

Mit dem Wochenschluss von 14,14 Euro ist das ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung