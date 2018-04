Nordex-Aktie: Diese Signale sollten Sie kennen!

Weitere Suchergebnisse zu "Nordex":

Nordex ist nach Meinung von Chartanalysten aktuell ein Kaufkandidat. Die Aktie schaffte es, auf mehr als 9,50 Euro zu steigen und sattelte alleine am Donnerstag 1,5 % auf. Am Freitag gab die Aktie wieder etwas nach. Damit nähert sich Nordex aus Sicht der charttechnischen Analysten der wichtigen und starken Obergrenze in Höhe von 10 Euro. Sollte auch diese Grenze noch überwunden ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von Moritz von Betzenstein.