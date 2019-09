Nordex Aktie: Da schau mal einer an!

Weitere Suchergebnisse zu "Nordex":

In den vergangenen Tagen gab es einige positive Nachrichten von Nordex in Bezug auf Neuaufträge. 10 Anlagen mit je 4,8 MW für ein Projekt in Schottland, weitere 195 MW für mehrere Projekte in Europa („aus Belgien, den Niederlanden, Griechenland, Frankreich, Deutschland und Kroatien“). So weit, so gut. Doch wie sind diese Zahlen überhaupt in Relation zu sehen? Sind z.B. 10 Mal ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung