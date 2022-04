Nordex-Aktie: Cyber-Kriminelle versuchen es!

Weitere Suchergebnisse zu "Nordex":

Am Donnerstag, dem 31. März haben die IT-Spezialisten von Nordex einen Cyber-Vorfall bemerkt. Die Störung sei frühzeitig bemerkt worden – so das Unternehmen. Die Website des Unternehmens ist so nicht mehr erreichbar – auch heute am Sonntag lautet die Info auf der Nordex-Seite: „Aufgrund von Wartungsarbeiten sind wir derzeit nicht erreichbar“.

Der Vorfall erinnert an ähnliche Attacken auf Unternehmen – so auch ...



