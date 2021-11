Nordex-Aktie: Die Bullen werden weit zurückgeworfen

Weitere Suchergebnisse zu "Nordex":

Im September scheiterte die Nordex-Aktie zweimal daran, ihren 50-Tagedurchschnitt zu überwinden. Der Kurs fiel deshalb wieder zurück und bildete am 6. Oktober ein Tief bei 12,64 Euro aus. Von hier aus startet eine neue Rallye. Sie überwand zwar den EMA50, doch in den letzten Tagen ließen massive Verkäufe die Nordex-Aktie erneut bis in den Bereich von 13,40 Euro zurückfallen.

Nun ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung