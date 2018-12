Nordex Aktie: Den Bullen geht die Puste aus!

Weitere Suchergebnisse zu "Nordex":

In einem freundlichen Marktumfeld konnte die Aktie von Nordex am gestrigen Montag ihren Aufwärtstrend fortsetzen und dabei sogar das Tempo spürbar anheben. Das reichte aus, um das Papier kurzfristig über die 200-Tage-Linie bei 9,09 Euro zu befördern. Allerdings resultierte dies in keinem neuen Kaufsignal, da der Kurs kurz darauf schon wieder fiel.

Nachdem es am Dienstagmorgen erneut um 2,5 Prozent bergab ging,

Ein Beitrag von Leonhard Kringel.