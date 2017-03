Nordex-Aktie: Brisante Details

Weitere Suchergebnisse zu "Nordex":

Nach zwei freundlichen Tagen geht es für die Nordex-Aktie heute erneut deutlich in den Keller. Damit summiert sich der Kursverlust in den vergangenen fünf Tagen auf ganze 26%. Auf 6-Monats-Sicht müssen Nordex-Aktionäre einen Verlust in Höhe von 42% verbuchen. Wenn Sie wissen möchten, wie es mit der Nordex-Aktie jetzt weitergeht, klicken Sie hier...In der Zehn-Jahres-Betrachtung...