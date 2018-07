Nordex Aktie: Bald wieder zweistellige Notierungen?

Weitere Suchergebnisse zu "Nordex":

Nach positiven Analystenmeinungen konnte Nordex an der Börse einen gewaltigen Kurssprung hinlegen. Notierten die Anteile am Montag noch bei 8,50 Euro, konnte sich die Aktie am Donnerstag auf 9,95 Euro im Hoch verbessern. Experten gehen jetzt davon aus, dass auch die Überwindung der Marke bei 10 Euro gelingen wird. Diese vor allem psychologisch wichtige Grenze könnte weitere Kaufanreize liefern und die ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Robert Sasse.