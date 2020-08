Nordex Aktie: Die Bären lassen nicht locker!

Weitere Suchergebnisse zu "Nordex":

In einem schwachen Gesamtmarkt schlugen sich die Bullen bei der Nordex-Aktie am Donnerstag und Freitag noch ganz gut. Dennoch ging auch hier charttechnisches Porzellan in die Brüche. Nicht verhindert werden konnte, dass der kurzfristige Abwärtstrend seit dem Hoch vom 22. Juli bei 10,30 Euro fortgesetzt wurde.

Er führte am Mittwoch zu einem Kontakt mit dem 50-Tagedurchschnitt bei 9,07 Euro. Der ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung